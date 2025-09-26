Le siège ING Marnix s’offre une nouvelle jeunesse

La banque ING a inauguré jeudi son siège social belge remis à neuf, baptisé “The Marnix “, après près de trois ans de travaux.

Selon la banque, il s’agit de l’un des projets de rénovation les plus ambitieux du pays. D’une part, en raison de la taille (47.000 mètres carrés) et des caractéristiques du bâtiment et, d’autre part, en raison de l’ambition d’en faire un lieu de travail agréable et économe en énergie.

Datant de 1965, le bâtiment classé a été entièrement rénové. En se plongeant dans son passé, c’est un pan de l’histoire de Bruxelles que l’on revit.

■ Immersion totale dans ce reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau