Le pavillon Vanaudenhove rouvrira ses portes en septembre: “Un lieu de vie et de partage”

Le pavillon Vanaudenhove rouvrira bientôt ses portes. Les jardiniers et gardiens du parc Élisabeth s’y installeront dès août, avant une ouverture au public prévue en septembre.

Dans deux mois, le pavillon Vanaudenhove accueillera à nouveau le public au cœur du parc Élisabeth, à Koekelberg. Après un an et demi de travaux, le bâtiment a été entièrement rénové avec l’ambition de devenir un nouveau lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants du quartier.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Frédéric De Henau

Le rez-de-chaussée sera exploité par l’ASBL Bruxelsair, qui souhaite en faire un espace ouvert à tous. “L’objectif sera de se détendre, boire un verre et se restaurer avec des produits locaux. Le but, c’est aussi de pouvoir découvrir ce que le quartier a à nous proposer avec une programmation variée”, explique Vincent Le Merer, chargé de projet.

Une attention particulière a également été portée aux matériaux utilisés lors de la rénovation. “C’est de la seconde main qu’on a glanée via des partenaires. Ils nous ont fourni de la brique de réemploi, toutes les portes intérieures, tout ce qui est carrelage, les luminaires… Comme l’expression de ce bâtiment tournait autour du bois, on a vraiment cherché un matériau très local puisqu’on est allés chercher ce bois dans la forêt de Soignes”, explique Céline Mommens, maître d’ouvrage à Bruxelles Environnement.

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Le projet représente un investissement total de 1,6 million d’euros, financé par Bruxelles Environnement et la commune de Koekelberg. Pour la bourgmestre, Olivia P’tito, ce pavillon répond à un besoin pour le quartier : “C’était important d’avoir ce nouvel espace en plein cœur du parc pour pouvoir sécuriser les lieux et avoir un vrai lieu de vie et de partage.”

La rédaction – Photo : Bx1