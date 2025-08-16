Passer la navigation
La bibliothèque de Boitsfort à rouvert ses portes

La bibliothèque de Boitsfort rouvre ses rayons. Après des travaux d’aménagement de plusieurs mois, les espaces ont été repensés. À l’heure du numérique et de l’information instantanée, les bibliothèques conservent un rôle essentiel.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Charles Carpreau et Manu Carpiaux

16 août 2025 - 19h09
Modifié le 16 août 2025 - 19h10
 

