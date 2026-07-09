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Festival Brossella : retour sur la performance du groupe Bamako Express

Le festival Brossella s’est clôturé la semaine dernière. Samedi, le groupe Bamako Express s’est produit sur la scène du festival qui fête également ses 50 ans d’existence. Un mélange de culture et de symphonie qui n’a pas laissé les Bruxelloises et Bruxellois indifférents. 

■ Reportage dans le parc d’Osseghem de Gloria Kamba et Morgane Van Hoobrouck

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