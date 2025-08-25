Entre excitation et appréhension, les élèves francophones retrouvent le chemin de l’école

Le réveil a sonné plus tôt ce matin. Cette fois, ça y est, les vacances sont terminées, c’est l’heure de la rentrée. Pour les élèves francophones en tout cas, comme à l’école n°8 d’Ixelles ce matin. En tout, ce sont 900.000 élèves et leurs 120.000 enseignants qui vont progressivement reprendre à partir de ce lundi le chemin de l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Johan Brohet

Après sept semaines de vacances, les cours de récréation retrouvent leur agitation habituelle, avec toutefois une grande nouveauté pour cette rentrée: l’interdiction de l’usage récréatif du téléphone à l’école pour les élèves. La mesure était déjà en vigueur dans de nombreux établissements, mais elle est désormais généralisée à tous les établissements, de la maternelle jusqu’à la 6e secondaire.

Pour sa deuxième rentrée des classes en tant que ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny a prévu de se rendre ce lundi matin à l’école Sainte-Marie à Namur, un établissement qui se distingue par un enseignement bilingue français – langue des signes pour les élèves sourds et malentendants. Après une première année passablement chahutée, la ministre Glatigny ne devrait pas connaître une deuxième année de législature plus calme. Mécontents des projets du gouvernement pour l’enseignement, les syndicats socialistes et chrétiens viennent en effet de claquer la porte de différents groupes de concertation mis sur pied pour lutter contre la pénurie des enseignants.

Une fois la rentrée passée, il est probable que de nouvelles grèves ou manifestations soient organisées, comme l’an dernier. Sur le plan politique, l’ensemble des acteurs de l’école attendent avec impatience d’y voir plus clair dans les intentions du gouvernement quant à l’avenir du tronc commun en secondaire. Celui-ci s’applique à présent en 6e primaire. Il doit arriver en 1ère secondaire l’an prochain déjà. L’accord de majorité prévoit d’adapter l’allongement programmé de ce tronc commun vers la 3e secondaire. L’ambition affichée est d’y intégrer davantage d””activités orientantes”. Cette 3e ne compterait alors plus qu’un “socle allégé d’activités communes”, s’écartant ainsi du cap fixé par le Pacte pour un enseignement d’excellence conclu en 2017 par les acteurs de l’école. Les contours de ces changements font actuellement l’objet de discussions entre partenaires MR et Engagés. Leurs décisions sont attendues dans les semaines à venir.

Autre point d’attention: l’élaboration du budget 2026 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nouveau gouvernement a affiché son intention de reprendre le contrôle sur le dérapage chronique de son budget. L’enseignement captant à lui seul quelque 70% des dépenses, certains redoutent de nouveaux coups de rabot sur l’école.