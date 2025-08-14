Passer la navigation
Enseignement : 600 jeunes Bruxellois suivent des cours de rattrapages cet été

La rentrée scolaire aura lieu dans une dizaine de jours, mais certains reprennent déjà le chemin de l’école. Les cours Échec à l’échec offrent un soutien aux élèves qui souhaitent combler des lacunes ou réviser avant leur seconde session, avec des ateliers en petits groupes pour aider 600 élèves bruxellois. Reportage à l’Athénée royal de Ganshoren.

 

  • Reportage d’Adeline Bauwin, Fédéric De Henau et Stéphanie Mira

Lire aussi :

14 août 2025 - 18h21
Modifié le 14 août 2025 - 18h21
 

