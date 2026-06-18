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Des dessins du XVIIIe siècle de Bruxelles aux enchères : “La valeur est surtout historique”

Une collection rare de dessins anciens révèle une Bruxelles méconnaissable, bien avant son urbanisation.

Seriez-vous capable de reconnaître votre commune telle qu’elle était au XVIIIe siècle ? Une vente aux enchères met en lumière une collection rare de dessins et d’aquarelles du XVIIIe siècle représentant Bruxelles et ses environs, bien avant l’urbanisation de la capitale. On y voit notamment Uccle, Laeken ou encore la Porte de Namur.

Pour Henri Godts, gestionnaire chez Arnberg Auctions, ces œuvres ont surtout une valeur historique : “La valeur est surtout historique et documentaire parce que chaque dessin nous montre des situations qui sont perdues.”

■ Reportage de Thomas Dufrane et Marjorie Fellinger.

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