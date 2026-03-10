De l’amiante dans 500 logements sociaux: Molenbeek demande plus de moyens à la Région

Environ 500 logements sociaux présentent des problèmes d’amiante à À Molenbeek, notamment dans les tours Beekkant. Pour les rénover, un budget de 200 millions d’euros est nécessaire. Beaucoup trop pour la commune, qui appelle la Région à l’aide.

La société Logement Molenbeekois, qui gère près de 3.500 appartements sociaux, lance un appel pour obtenir des moyens supplémentaires destinés aux rénovations. Actuellement, 500 appartements présentent des problèmes liés à l’amiante, explique Dirk De Block (PTB), Premier échevin de la commune en charge du logement, et président du Logement molennbeekois. Six immeubles sont concernés, notamment ceux situés sur l’avenue Gandhi et le boulevard Edmond Machtens. La liste de tous ces immeubles est disponible sur le site de l’organisme de logement social. Les résidents ont été informés et toute personne ayant des questions peut contacter une ligne d’assistance téléphonique dédiée (02 206 08 16 – Du lundi au vendredi de 9h à 20h).

■ Reportage : Bruzz – Charlotte Verbruggen

En septembre 2025, la présence d’amiante avait déjà été détectée dans 400 appartements à Molenbeek. “Une étude a révélé une fine couche d’amiante sous la peinture des murs et des plafonds de plusieurs appartements“, rapportait alors le Logement Molenbeekois. “Après une deuxième phase d’enquête, nous connaissons maintenant la situation dans toutes les tours”, détaille Dirk De Block.

“L’amiante n’est pas dangereuse tant qu’elle n’est pas en suspension dans l’air. Si la peinture est intacte, elle ne pose pas de problème. Cependant, elle représente un risque sanitaire important, d’autant plus que nos appartements sont vétustes. Certains ont des plafonds qui s’effritent“, explique l’échevin du Logement à Bruzz. Les résidents des appartements les plus touchés ont déjà été relogés mais “les autres résidents n’ont nulle part où aller, car nous ne disposons pas de 400 logements vides” et sont contraints de rester dans leurs appartements.

Moisissures

Sur les 3.500 logements sociaux du Logement Molenbeekois, environ 600 sont en mauvais état en raison de leur ancienneté. “Outre les problèmes liés à l’amiante, de nombreux immeubles souffrent de surpeuplement, de moisissures et d’humidité en raison d’une mauvaise isolation. L’immeuble boulevard Edmond Machtens est complètement délabré. Il aurait dû être démoli depuis longtemps, mais étant donné son ancienneté, des rénovations rapides sont impossibles. Un nouvel immeuble coûterait 50 millions d’euros, et nous n’avons pas cette somme. L’un des deux immeubles de l’avenue Gandhi a déjà été évacué, et l’autre devra l’être également. Ce qui signifie que 60 à 70 familles supplémentaires devront déménager, sans aucune garantie de financement de la part de la Région“, explique l’échevin.

“Nous devons absolument entreprendre d’importantes rénovations au cours des cinq à dix prochaines années. Il s’agit d’une véritable crise du logement, et nous avons besoin d’un plan Marshall de la région pour permettre aux gens de vivre à nouveau dans des conditions humaines,” dit encore De Block. “Nous recevrons 70 millions d’euros de subventions pour la rénovation de la Région sur dix ans, mais il nous faudrait en réalité 200 millions d’euros pour tout rénover.”