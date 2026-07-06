Chaleur : végétaliser les façades pour plus de fraîcheur
On démarre une nouvelle semaine de fortes chaleurs. Les températures vont à nouveau remonter ces prochains jours, avec 28 °C mardi. Le mercure devrait ensuite progressivement grimper pour dépasser les 30 °C en fin de semaine et pour le week-end. Pour faire un peu baisser le thermomètre en intérieur, une des solutions est de végétaliser les villes, notamment les façades. Un certificateur se bat pour que cela soit pris en compte dans le calcul du PEB.
■Reportage de Thomas Dufrane et Charles Carpreau