 Aller au contenu principal
BX1

Chaleur : végétaliser les façades pour plus de fraîcheur

On démarre une nouvelle semaine de fortes chaleurs. Les températures vont à nouveau remonter ces prochains jours, avec 28 °C mardi. Le mercure devrait ensuite progressivement grimper pour dépasser les 30 °C en fin de semaine et pour le week-end. Pour faire un peu baisser le thermomètre en intérieur, une des solutions est de végétaliser les villes, notamment les façades. Un certificateur se bat pour que cela soit pris en compte dans le calcul du PEB.

■Reportage de Thomas Dufrane et Charles Carpreau

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales