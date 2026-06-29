 Aller au contenu principal
BX1

Chaleur et orages : urgences et pompiers sous pression ce week-end

La canicule et les orages qui ont suivi ont mis les services d’urgence sous pression ce week-end.

Les pompiers de Bruxelles ont clôturé lundi les dernières interventions liées aux violents orages qui ont frappé la capitale samedi soir, mettant fin à un week-end marqué par une succession d’événements exceptionnels. Après plusieurs jours de canicule ayant entraîné une forte hausse des missions d’aide médicale urgente, les services de secours ont dû faire face à un important épisode orageux, tout en maintenant leurs interventions quotidiennes.

Au total, les pompiers ont effectué 191 interventions en lien avec les intempéries.  à l’échelle du pays, le numéro d’urgence 112 a été particulièrement sollicité. Alors qu’il reçoit en moyenne 6.000 appels quotidiens, il en a eu 12.208 samedi et 19.321 dimanche.

■Reportage de Jamila Saïdi M’rabet, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé

 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales