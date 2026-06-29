Chaleur et orages : urgences et pompiers sous pression ce week-end

La canicule et les orages qui ont suivi ont mis les services d’urgence sous pression ce week-end.

Les pompiers de Bruxelles ont clôturé lundi les dernières interventions liées aux violents orages qui ont frappé la capitale samedi soir, mettant fin à un week-end marqué par une succession d’événements exceptionnels. Après plusieurs jours de canicule ayant entraîné une forte hausse des missions d’aide médicale urgente, les services de secours ont dû faire face à un important épisode orageux, tout en maintenant leurs interventions quotidiennes.

Au total, les pompiers ont effectué 191 interventions en lien avec les intempéries. à l’échelle du pays, le numéro d’urgence 112 a été particulièrement sollicité. Alors qu’il reçoit en moyenne 6.000 appels quotidiens, il en a eu 12.208 samedi et 19.321 dimanche.

■Reportage de Jamila Saïdi M’rabet, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé