Le Quai d’Été de retour sur le canal pour une deuxième édition

Le long du canal, en face de Tour & Taxis, le Quai d’Été a investi les berges pour sa deuxième édition.

Au programme : des activités gratuites pour toute la famille: mini-golf, jeux gonflables, pêche aux canards et mölkky ainsi que la star du concept, The Boat, une péniche transformée en club flottant.

Deux heures de DJ set au fil de l’eau, jusqu’au pont de Vilvorde et retour. Une édition spéciale yoga est également prévue la semaine prochaine. Tous les collectifs et organisateurs d’événements mobilisés sont bruxellois.

L’événement s’inscrit dans la transformation du quartier du Canal District, qui a profondément changé depuis l’époque de Bruxelles-les-Bains. L’idée est d’offrir un rendez-vous estival ancré dans le nouveau visage du quartier, accessible à ceux qui restent en ville pendant l’été.

Le Quai d’Été devrait accueillir plus de 6.000 visiteurs sur sa péniche d’ici la fin de l’événement, le 19 juillet. Il reste encore quelques places disponibles.

■ Reportage de Simon Breem, Hugo Moriamé, Stéphanie Mira et Bryan Mommart