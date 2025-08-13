Passer la navigation
Brussels Airlines : du virtuel intégré dans la formation des pilotes

Les futurs pilotes de Brussels Airlines bénéficient désormais en plus de leur formation classique d’un programme de réalité virtuelle de neuf heures développé par Airbus. Le but, c’est d’entraîner leur mémoire visuelle et musculaire afin de gérer plus efficacement l’apprentissage de toutes les procédures nécessaires à la bonne gestion d’un vol d’Airbus 320. Grâce à ce nouveau logiciel, les pilotes en devenir ont un retour direct sur leurs actions et leurs conséquences. La suite, ce sera bien sûr la phase “simulateur de vol”, avant les examens.

Reportage de Vincianne Brandelet, Pierre Beaudot et Morgane Van Hoobrouck

13 août 2025 - 18h06
Modifié le 13 août 2025 - 18h06
 

