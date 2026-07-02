Benjamin Brassart, champion du monde de la torréfaction, nous dévoile son atelier à Anderlecht
Bruxelles n’est pas une terre de café, et pourtant elle abrite désormais le champion du monde de torréfaction. A Anderlecht, Benjamin Brassart vient d’être sacré, lors d’une compétition internationale au terme de trois jours de compétition. Alors, quel est le secret de cet Athois d’origine installé avec son Boo Coffee Roasters le long des quais à Anderlecht ? Découverte, dans ce reportage.
■ Un reportage de Valentine Rolus