B-Equal: une 4e édition au Grand Hospice

Pour sa quatrième édition, le festival B-Equal a investi les jardins du Grand Hospice ce week-end. Gratuit et ouvert à tous, l’événement propose un mélange de disciplines artistiques, cirque, théâtre, stand-up, slam, danse et concerts, autour d’une programmation axée sur l’inclusion et la diversité.

Ce samedi, c’est le groupe La Famille H qui a lancé les festivités, guitare et clavier en main, devant un public de jeunes visiteurs pour beaucoup à leur tout premier concert. “L’objectif, c’est de faire vivre une vraie expérience de concert dans sa multiplicité aux enfants, de leur faire découvrir le rock, le rap, la musique acoustique et amplifiée”, explique Gaël Soudron.

La canicule s’est invitée comme guest surprise. Sans climatisation, les organisateurs ont rivalisé de créativité pour garder les visiteurs au frais : souffleries, distribution d’eau et même des petits éventails faits maison.

Le festival se poursuit ce dimanche, avec l’espoir de températures un peu plus clémentes.

■ Reportage de Gilles Chevalier