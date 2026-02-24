 Aller au contenu principal
BX1

Avant leur départ pour les Jeux paralympiques de Milan-Cortina, rencontre avec un duo de skieurs bruxellois

Après les Jeux olympiques d’hiver, qui se sont clôturés ce dimanche, place aux Jeux paralympiques. Ils débuteront le 6 mars prochain, toujours en Italie, entre Milan et Cortina. Parmi la délégation belge de quatre athlètes, un duo bruxellois : le skieur malvoyant Maximilien Seeger et son guide Jérémy Mestdagh. Un défi pour les deux amis, que notre équipe a pu rencontrer avant leur départ.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Marjorie Fellinger

Voir aussi | Émission Hors Cadre sur le skieur-alpiniste bruxellois Maximilien Drion

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales