Avant leur départ pour les Jeux paralympiques de Milan-Cortina, rencontre avec un duo de skieurs bruxellois
Après les Jeux olympiques d’hiver, qui se sont clôturés ce dimanche, place aux Jeux paralympiques. Ils débuteront le 6 mars prochain, toujours en Italie, entre Milan et Cortina. Parmi la délégation belge de quatre athlètes, un duo bruxellois : le skieur malvoyant Maximilien Seeger et son guide Jérémy Mestdagh. Un défi pour les deux amis, que notre équipe a pu rencontrer avant leur départ.
■ Reportage de Camille Tang Quynh et Marjorie Fellinger
