À Bruxelles, des équipes d’aide aux sans-abri menacées faute de budget

Avec SubLINK et Artha, ces dispositifs psychomédico-sociaux accompagnent des personnes cumulant troubles mentaux, addictions et absence de logement, notamment en rue et dans les centres d’hébergement.

Faute de budget régional, les équipes mobiles du projet COVER, actives chaque jour auprès des personnes en grande précarité à Bruxelles, pourraient disparaître dès le 1ᵉʳ janvier.

Financés par des subsides “facultatifs”, ces projets ne sont pas assurés d’être reconduits dans le système actuel de douzièmes provisoires. Une situation critique alors que plus de 10.000 personnes vivent en rue dans la capitale et que la consommation de crack explose.

Le Projet Lama appelle les autorités à garantir une solution urgente pour éviter l’arrêt brutal de ces équipes essentielles.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Charles Carpreau et Hugo Moriamé