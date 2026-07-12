20e édition du Festival Afrodisiac au Bois de la Cambre

Le Bois de la Cambre a pris des airs d’Afrique ce week-end pour la 20e édition du festival Afrodisiac, dix ans après son installation dans le parc bruxellois.

Le plus grand événement organisé par la diaspora africaine à Bruxelles a réuni une centaine de stands représentant une trentaine de pays du continent, entre gastronomie, artisanat, animations et concerts.

Parmi les exposants, des artistes fidèles au rendez-vous depuis de nombreuses éditions, venus du Sénégal, du Togo ou encore de Belgique, qui retrouvent chaque année leurs clients et présentent leurs nouvelles créations. Pour les visiteurs moins habitués, la découverte est souvent une surprise agréable au détour d’une promenade dans le parc.

Cette année, le festival a placé la protection et le bien-être des enfants en Afrique au cœur de sa programmation. Les bénéfices soutiennent un projet humanitaire au Congo, notamment axé sur la lutte contre le travail forcé des enfants. Une cagnotte en ligne permet également de faire des dons.

Des concerts sont encore prévus ce soir jusqu’à 23h.

■ Reportage d’Anaïs Corbin