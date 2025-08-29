Passer la navigation
15 voitures coincées dans un parking souterrain de Molenbeek… depuis près d’un an

C’est une histoire difficile à croire: à Molenbeek, rue des 4 vents, quinze locataires d’emplacements d’un parking souterrain voient leur véhicule bloqué depuis près d’un an. Comme l’explique le journal La Capitale, le monte-charge, qui permet de faire sortir les voitures, est en panne. Qui est responsable? Les différentes parties se rejettent la responsabilité et rien ne bouge. Ni le syndic, ni la société propriétaire du parking n’ont pu s’accorder sur une solution. La justice de paix les a pourtant condamnés tous les deux à enlever les véhicules sous peine d’astreintes, mais le jugement est contesté. L’attente devient insupportable et les conséquences sont lourdes.

Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts

29 août 2025 - 16h57
Modifié le 29 août 2025 - 17h03
 

