10 ans après les attentats de Bruxelles : une victime se plonge dans les archives du mémorial de la Bourse
Pendant les jours qui ont suivi les attentats du 22 mars 2016, des centaines de citoyens sont venus déposer une photo, un objet ou dessiner un message à la craie devant la Bourse. Ils ont été minutieusement collectés et photographiés par les archives de la Ville de Bruxelles. Une décennie plus tard, une victime de l’attentat de Maelbeek s’y est rendue pour la toute première fois, nous l’avons suivie.
■ Reportage d’Adeline Bauwin, Stéphanie Mira et Charles Carpreau
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