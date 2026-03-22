10 ans après les attentats de Bruxelles : portrait d’une génération marquée par les attentats
En dix ans, notre société a appris à vivre avec le poids de la menace terroriste, avec une certaine insouciance brisée par ces attaques au cœur même de notre capitale. Des enfants ont grandi dans ce climat marqué par l’angoisse. Quel regard ces jeunes portent-ils sur ces événements dont ils n’ont eux-même aucun souvenir ? Adeline Bauwin et Marjorie Fellinger ont tendu leur micro aux élèves de l’école communale de Calevoet, à Uccle.
■ Reportage d’Adeline Bauwin, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira
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