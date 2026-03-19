“Ne partageant pas la manière de fonctionner du MR”, Mathilde Vandorpe quitte la fonction de cheffe de groupe Engagés

Mathilde Vandorpe a pris la décision de quitter la fonction de cheffe de groupe des Engagés au Parlement de Fédération Wallonie-Bruxelles, communique jeudi le parti. “Ne partageant pas la manière de fonctionner de notre partenaire de majorité, le Mouvement Réformateur, je ne me retrouve pas dans ma fonction actuelle et je ne souhaite plus être la porte-parole de notre mouvement dans cette coalition“, explique-t-elle dans un courrier.

►Lire aussi | Face aux attaques de Bouchez, les Engagés réaffirment leur attachement à la culture

Loïc Jacob, élu pour la première fois au niveau régional et communautaire en 2024 dans l’arrondissement de Huy-Waremme, va lui succéder, annoncent les Engagés. Mathilde Vandorpe avait été choisie à l’été 2024 pour prendre la tête du groupe des Engagés au Parlement de FWB, après l’accord établissant la nouvelle majorité “Azur” (MR – Engagés). Ancienne échevine de Mouscron, elle avait déjà une solide expérience, puisqu’elle siégeait aux parlements wallon et de Fédération depuis 2014. Elle ne quitte pas ces assemblées, puisqu’elle continuera d’y siéger.

►Lire aussi | “On nous a demandé de la fermer”: le budget de la FWB adopté à l’issue d’une séance électrique

Dans un courrier communiqué par les Engagés jeudi, la Mouscronnoise explique sa décision. “Devenir Cheffe de groupe était une belle reconnaissance“, assure-t-elle. Elle avait la volonté d’imprimer “les valeurs et les marqueurs engagés” dans “la vision et le projet de notre coalition“. Dans les faits cependant, elle s’est retrouvée confrontée à la constante nécessité de faire des compromis avec le partenaire de majorité. “Tout est compromis et on ne gouverne pas sans en faire. Cependant, au-delà des idées politiques, ne partageant pas la manière de fonctionner de notre partenaire de majorité, le Mouvement Réformateur, je ne me retrouve pas dans ma fonction actuelle“, expose-t-elle.

Belga