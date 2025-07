Vingt “Belges méritants” se sont vu décerner un titre de noblesse ou une décoration honorifique dans un des Ordres nationaux, a annoncé vendredi le Palais royal. Neuf d’entre eux ont obtenu le titre de baron ou baronne.

C’est le cas de la fondatrice de l’organisation KickCancer, Delphine Heenen, de l’auteur et psychologue Emmanuel Keirse, du fondateur de CARE Belgique, Daniel Thierry, ou encore de Lutgarde Lynen, médecin spécialisé en médecine interne et en infectiologie, qui a également dirigé l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.

Anne D’Ieteren, ancienne athlète passée par le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) et ayant présidé le Comité paralympique belge, a aussi été nommée baronne, tout comme la créatrice de mode Ann Demeulemeester et la fondatrice de l’Association congolaise d’appui au développement communautaire (ACADEC), Kaloma Bamiriyo.

Le professeur émérite à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université d’Anvers et ancien directeur du centre de recherche Vaccinopolis, Pierre Van Damme, ainsi que le président du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle et des Grandes Conférences Catholiques, Emmanuel Cornu, ont reçu le titre de baron. L’artiste contemporain Francis De Smedt, dit Francis Alÿs, a, lui, été fait chevalier.

Le Baron Jan Huyghebaert, qui fut jusqu’à récemment président du conseil d’administration du Concours Reine Elisabeth, a été ordonné Grand officier de l’Ordre de la Couronne. L’avocat et musicien Simon Gronowski, également ancien président de l’Union des déportés juifs en Belgique, filles et fils de la déportation, a également reçu ce titre honorifique. Louis De Cannière, fondateur d’Incofin Investment Management ; Arnaud Marchant, directeur du Plotkin European Institute for Vaccinology et directeur de recherche au Fonds pour la recherche scientifique ; Saskia Van Uffelen, qui a occupé des postes de direction dans de nombreuses entreprises clés du secteur des technologies de l’information et de la communication ; Jean Waterschoot, PDG de Texaf et conseiller en diplomatie économique en République démocratique du Congo (RDC), ainsi que Catherine De Bolle, commissaire générale de police durant les attentats de Bruxelles en 2016 et désormais directrice d’Europol, ont reçu le titre de Commandeur de l’Ordre de Léopold.

Enfin, Chantal Couvreur, fondatrice du premier service de soins palliatifs et cofondondatrice de la Fédération belge des soins palliatifs, a été faite Commandeur de l’Ordre de la Couronne. C’est également le cas du peintre Samuel Dillemans et de Jacqueline de Montjoye, qui a évolué au sein de nombreuses associations revêtant un caractère social, culturel ou patriotique.

Belga