“Une réelle boîte à outils”, l’Asbl Be education accompagne les enseignants

Alors que l’heure de la rentrée a sonné, l’Asbl bruxelloise Be education s’intéresse à l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour les élèves. Pour en parler, Adelie de Gerlache, directrice de l’association était l’invitée du 12h30.

L’association Be education lutte notamment contre les inégalités et le décrochage scolaire, ainsi que le harcèlement. Mais comment cela fonctionne? “C’est un réseau, ce n’est pas nous qui allons dans les écoles, mais nos membres. Ils agissent directement dans les écoles. On leur permet 41 initiatives qui ont ces expertises-là, de collaborer les unes avec les autres pour avoir plus d’impact”, explique la directrice.

Concrètement, Be education, ce sont des formations pour acquérir de nouvelles compétences. Il s’agit d’une réelle boîte à outils pour les enseignants. “On met en avant nos ressources à travers une newsletter”.

En 2024, Be education c’est 3307 écoles soutenues, 22 692 enseignants accompagnés et enfin 617 025 élèves impactés.

■ Interview d’Adelie de Gerlache, directrice de Be education au micro de Maël Arnoldussen