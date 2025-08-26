Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Une réelle boîte à outils”, l’Asbl Be education accompagne les enseignants

Alors que l’heure de la rentrée a sonné, l’Asbl bruxelloise Be education s’intéresse à l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour les élèves. Pour en parler, Adelie de Gerlache, directrice de l’association était l’invitée du 12h30.

L’association Be education lutte notamment contre les inégalités et le décrochage scolaire, ainsi que le harcèlement. Mais comment cela fonctionne? “C’est un réseau, ce n’est pas nous qui allons dans les écoles, mais nos membres. Ils agissent directement dans les écoles. On leur permet 41 initiatives qui ont ces expertises-là, de collaborer les unes avec les autres pour avoir plus d’impact”, explique la directrice.

Concrètement, Be education, ce sont des formations pour acquérir de nouvelles compétences. Il s’agit d’une réelle boîte à outils pour les enseignants. “On met en avant nos ressources à travers une newsletter”. 

En 2024, Be education c’est 3307 écoles soutenues, 22 692 enseignants accompagnés et enfin 617 025 élèves impactés.

■ Interview d’Adelie de Gerlache, directrice de Be education au micro de Maël Arnoldussen 

Lire aussi :

Partager l'article

26 août 2025 - 13h17
Modifié le 26 août 2025 - 13h17
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales