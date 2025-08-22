Passer la navigation
Une proposition de loi veut l’introduction d’une plaque d’immatriculation pour les trottinettes électriques

Le CD&V plaide en faveur de règles plus strictes pour les trottinettes électriques. Dans une proposition de loi, la députée fédérale Tine Gielis insiste sur une limitation de vitesse à 20 km/h et l’introduction d’une plaque d’immatriculation.

Les trottinettes électriques connaissent un succès croissant depuis plusieurs années. Cette popularité possède toutefois un revers : le nombre d’accidents de la circulation impliquant ce type de véhicule est en augmentation. Selon l’institut de la sécurité routière Vias, le nombre de blessés dans des accidents impliquant des trottinettes électriques a ainsi augmenté de 60% au cours des trois premiers mois de 2025 par rapport à la même période l’année dernière. Actuellement, près de cinq accidents impliquant des trottinettes électriques sont en outre dénombrés chaque jour.

Face à ce constat, la députée Tine Gielis appelle à une réduction de la vitesse maximale des trottinettes de 25 à 20 km/h. “Une vitesse plus faible donne au conducteur et aux autres usagers de la route davantage de temps pour réagir et réduit le risque de blessures graves“, estime la parlementaire CD&V. “Les conducteurs de trottinettes électriques ont souvent un faux sentiment de sécurité, comme s’ils faisaient du vélo, alors que leur capacité de réaction est beaucoup plus lente. Limiter leur vitesse est donc une première mesure logique“, ajoute-t-elle.

Reportage | Forte hausse des accidents de trottinette: deux marques chinoises posent un grave problème de sécurité

Le CD&V plaide par ailleurs pour l’introduction d’une plaque d’immatriculation, tant pour les trottinettes électriques privées que pour les trottinettes partagées. Une telle identification devrait notamment faciliter la sanction des infractions. “Le code de la route doit être respecté par tous, y compris par ceux qui circulent en trottinette électrique. Aujourd’hui, certains utilisateurs de trottinettes se sentent intouchables et roulent à 90 km/h à proximité des écoles. Il n’est pas facile de les sanctionner, précisément parce que les trottinettes électriques ne sont pas des véhicules immatriculés” explique Mme Gielis.

Avec Belga

22 août 2025 - 15h55
