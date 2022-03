Une nouvelle identité pour un nouveau mouvement : le cdH amorce sa mue

Quelle sera la nouvelle identité du cdH ?

Un parti “qui clôture son aventure” : c’est ainsi que Maxime Prévot, le président du cdH, évoque avec l’agence Belga la mue qu’opéreront les centristes ce samedi après-midi. Un congrès se réunit dans l’après-midi sur le site de Tour & Taxis afin de lancer le mouvement politique qui succédera au Centre Démocrate Humaniste.

Nouveau nom, nouvelles couleurs, nouveau logo et nouveau manifeste : le tout sera dévoilé à cette occasion aux membres du parti. Une nouvelle identité qui naît au terme de deux ans de refondation et de réflexion citoyenne, entamée en janvier 2020 sous l’intitulé “Il fera beau demain“.

“La volonté est de marquer une rupture par rapport aux pratiques et projets politiques” existant du côté francophone de l’échiquier politique, explique Maxime Prévot, “Il y a un tel désenchantement des citoyens par rapport à la politique, parce que l’on court derrière des postes plutôt que des valeurs“. Le nouveau mouvement portera notamment l’inscription du référendum décisionnel dans la Constitution, et un retour obligatoire aux urnes en cas de non-installation d’un gouvernement six mois après les élections.

Un manifeste à amender

Reste que le manifeste qui sera présenté ce samedi après-midi sera ouvert aux amendements : un congrès aura lieu à la mi-mai, lors duquel ces points seront votés. Dans la même dynamique, “je remettrai ma présidence en jeu avant l’été“, indique également le président de parti, même si son mandat court jusque fin 2024.

Parmi les fers de lance du nouveau mouvement, on devrait par exemple retrouver la “conscience écologique” et notamment le respect de l’environnement et de l’humain, par exemple via “une approche plus volontariste sur les alternatives de transport“.

ArBr – Photo : Belga (illustration)