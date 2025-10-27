Une fresque colorée illumine le quartier du Midi à Saint-Gilles

Le 58 rue de Mérode s’est transformé avec une fresque murale de 160 m² signée par le collectif Phayam Productions. Couleurs vives et formes organiques insufflent une nouvelle énergie au quartier du Midi.

Inaugurée le 24 octobre en présence du bourgmestre Jean Spinette (PS), de l’échevin Willem Stevens(Vooruit) et de nombreux habitants, l’œuvre s’inscrit dans le Contrat de quartier durable Midi. Conçue en collaboration avec l’asbl QUEF et les enfants du quartier, elle mêle nature et paysage urbain. “Nous voulons que l’art trouve sa place au cœur de nos quartiers et qu’il devienne un langage commun entre toutes celles et ceux qui y vivent”, confie le bourgmestre.

Une seconde fresque est prévue en 2026 pour prolonger cette dynamique artistique.

Rédaction