Une enveloppe de 500 000 euros accordée à six clubs sportifs bruxellois

Un soutien structurel de 500 000 euros vient d’être consenti par la VGC. Le but de ces subsides est la professionnalisation des clubs bénéficiaires.

Aquatix BXL, Altemo, BBJJAA, Dino Brussels, Molenbeek Rebels et RWDM Girls. Voici les six clubs de sport que le Collège de la VGC a décidé de soutenir. N’importe quel club ne pouvait pas prétendre à cette enveloppe. En effet, chaque association sportive devait compter au moins 50 membres ainsi qu’au moins 1000 heures d’entrainement pour espérer demander des ressources supplémentaires. Après une évaluation par un jury interne et externe de leur demande, six conventions ont finalement été approuvées.

“Nous donnons un peu d’oxygène à nos clubs sportifs pour qu’ils puissent se développer sur le plan social et sportif” a déclaré Pascal Smet, membre du Collège de la VGC en charge du Sport et de la Jeunesse. Le but de cet investissement est de nommer un coordinateur des sports pour la jeunesse afin que les différents clubs puissent se professionnaliser. Ces jeunes structures allant de la natation au football en passant par le jiu-jitsu et le basket vont pouvoir investir et développer une offre sportive tout en professionnalisant leur rôle social vis-à-vis de leurs membres.

Pour plus d’informations au sujet des subsides du sport en Région bruxelloise, c‘est par ici.

Tarik Si Sadi – Photo : Cabinet Pascal Smet