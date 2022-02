Une Athénée Victor Hugo flambant neuve pour le confort des élèves

L’Athénée Victor Hugo a été complètement rénovée, avec comme mot d’ordre : le confort des élèves et des professeurs.

Un premier étage flambant neuf, avec dix nouvelles classes et laboratoires : les élèves et le personnel de l’Athénée Victor Hugo peuvent se réjouir de leur établissement. Ouverte en septembre 2019, cette école se trouve dans les bureaux d’une ancienne compagnie d’assurance. “Le but, c’était de pouvoir accueillir des élèves, non pas dans des portes à cabines, mais d’arriver dans un bâtiment qui est correctement aménagé pour eux, et ça été le défi réalisé par les architectes” justifie Benoit Baudelet, le directeur de l’école. Résultat : des cloisons métalliques qui améliorent l’acoustique et la durabilité des classes ou des lumières qui s’adaptent à la lumière du jour. Autre nouveauté bien adaptée à l’ère de la Covid-19 : une ventilation a doublé flux, qui renouvelle l’air de la classe. Lorsque les normes de CO2 sont dépassées, une alarmes s’active.

Grâce à ces aménagements, l’école espère augmenter progressivement le nombre d’élèves, et en accueillir entre 550 et 600 à la rentrée 2024.

■ Reportage de Yassine Mossati, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira