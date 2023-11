Une application de rencontre qui casse les codes débarque à Bruxelles

Alors que la célèbre application de rencontre néerlandaise Breeze a fait son entrée en Belgique début novembre, elle vient désormais séduire les célibataires bruxellois.

Vous en avez marre des longues conversations virtuelles qui ne mènent à rien? L’application néerlandaise Breeze propose de sauter cette étape. En effet, l’application de rencontre Breeze, ne propose pas de fonctionnalité de chat, mais encourage plutôt les utilisateurs à se rencontrer directement. Celle-ci prend note de vos disponibilités et s’occupe de réserver dans l’un des bars partenaires pour vous et votre match.

Marco van der Woude, cofondateur de Breeze : “Les célibataires ne sont plus motivés à l’idée d’avoir des discussions en ligne incessantes et qui ne mènent nulle part. En sautant cette étape, nous augmentons les chances de rencontrer de nouvelles personnes et de planifier de belles rencontres.”

Breeze a démarré aux Pays-Bas en 2020 et a déjà organisé plus de 100 000 rendez-vous. L’objectif est que les utilisateurs quittent la plateforme le plus rapidement possible, grâce à l’organisation de rendez-vous physique dès le départ.

Des bars partenaires

L’algorithme d’auto-apprentissage fournit aux utilisateurs un nombre quotidien limité de profils intéressants à aimer ou à ignorer. Lorsqu’il y a un « match », les deux parties communiquent immédiatement leurs disponibilités, et le rendez-vous est fixé sans contact direct entre les participants.

Les utilisateurs doivent ensuite payer neuf euros afin de confirmer le rendez-vous et de réserver le premier verre dans le bar participant. À Bruxelles, les membres peuvent se rendre au bar Les Pénates et à la Maison d’Istrie à Flagey, ou au Planchette-Wine Bar à Etterbeek.

E.D – Photo : facebook Breeze