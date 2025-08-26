Une 145e édition de la Foire du Midi jugée réussie

La Foire du Midi, dont la 145e édition s’est close dimanche soir, a attiré cette année à Bruxelles un peu moins d’un million de visiteurs, a indiqué mardi le porte-parole de l’échevin bruxellois des Affaires économiques Didier Wauters (Les Engagés).

Inaugurée le 19 juillet, la kermesse a rythmé la vie des Bruxellois et Bruxelloises durant cinq semaines. La Foire et la Ville de Bruxelles espéraient attirer un million de personnes, mais ce palier n’a pas été atteint. Environ 900.000 personnes ont profité de la centaine d’attractions installées entre la porte de Hal et Arts et Métiers. “La foire était coupée en deux cette année avec les travaux du métro 3, ce qui peut donner l’impression qu’il y a eu moins de visiteurs. Mais les forains nous disent l’inverse et témoignent d’un chiffre d’affaires plus élevé”, éclaire Pierre Migisha, porte-parole de l’échevin Didier Wauters. “C’était une belle réussite, une belle année”, avec le temps qui fut de la partie, souligne-t-il.

► Lire aussi | Foire du Midi : un premier bilan sécuritaire globalement positif

Aucun incident majeur n’a été signalé. Au niveau des nuisances sonores, le nombre de plaintes de riverains a nettement baissé, même si elles n’ont pas complètement disparu, ajoute le porte-parole.

Belga