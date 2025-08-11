Passer la navigation
Un photographe transforme les chantiers bruxellois en terrains de jeu surréalistes

Dans sa série BXL Playground, le photographe Xavier Delory détourne ses propres clichés de chantiers.

L’artiste y a ajoute par exemple, des éléments surréalistes : petits personnages, ballons, plaines de jeux… Ce travail, explique Xavier Delory, est une critique envers les politiques urbaines et les nombreux chantiers de déconstruction qui en découlent.

■ Reportage de Maël Arnoldussen 

11 août 2025 - 11h31
Modifié le 11 août 2025 - 11h31
 

