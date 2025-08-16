Un pêcheur à l’aimant découvre une grenade dans les étangs d’Ixelles
Vendredi en fin d’après-midi, la découverte d’une grenade aux abords des étangs d’Ixelles a entraîné une large intervention policière, rapporte Bruzz. L’engin a été retrouvé lors d’une séance de pêche à l’aimant, près de la place de Biarritz.
“Vers 17h, nos services de police ont été appelés pour la découverte d’une grenade”, confirme Linda Camarero-Verde, porte-parole de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place, avant l’intervention du Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE).
L’équipe spécialisée a retiré l’explosif et l’a transféré dans une zone sécurisée, où il a été détruit lors d’une explosion contrôlée. Le périmètre a pu être levé vers 19h.
Rédaction