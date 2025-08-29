Un patient toujours en soins intensifs après un incident lié à un scanner à Termonde

Un patient est toujours hospitalisé en soins intensifs à l’hôpital AZ Sint-Blasius de Termonde, deux jours après que huit personnes sont tombées malades après avoir reçu le même produit de contraste pour un scanner, a indiqué l’hôpital vendredi.

Au total, six patients sont toujours hospitalisés dans l’établissement de Termonde. Les patients devaient passer mercredi matin un examen au service de radiologie. Peu après l’injection du même produit de contraste, ils ont été pris de malaises indépendamment les uns des autres. Les patients ont développé des symptômes tels que la fièvre, des frissons et une accélération du rythme cardiaque. Huit patients avaient été hospitalisés, dont trois en soins intensifs. Deux d’entre eux ont pu être transférés vendredi vers un service d’hospitalisation classique.

“Les patients présentent des symptômes infectieux. La cause ne peut encore être déterminée avec certitude. Il s’agit d’une enquête de grande ampleur, où toutes les pistes sont minutieusement examinées. À la demande de l’AZ Sint-Blasius, des experts des autorités compétentes participent à cette enquête”, a indiqué l’hôpital. “Notre attention se porte sur le suivi médical des patients concernés”, a expliqué Peter Van Puyvelde, directeur général par intérim. “Leurs médecins traitants les tiennent pleinement informés de tous les résultats.”

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre un retour à la normale de l’activité du service d’imagerie médicale.

Belga