Un groupe de cyclistes s’élancera de Bruxelles pour alerter sur les dangers des pesticides

Différentes activités de sensibilisation seront organisées à chaque étape par les acteurs locaux.

Une caravane de cyclistes prendra le départ de Bruxelles le 27 septembre et traversera toute la Wallonie, jusqu’au 3 octobre, afin de conscientiser sur les menaces que font peser les pesticides sur la santé, annonce jeudi l’association “Les Mutuelles pour la santé planétaire” dont font partie la Mutualité chrétienne et Solidaris.

“Un nouveau cap agricole s’impose : une agriculture affranchie des pesticides, pour notre santé et celle des écosystèmes”, souligne l’association. “Cette volonté s’inspire des victoires obtenues sur le danger que représentait – et représente toujours – l’exposition à l’amiante. Malgré les études scientifiques (…), les pesticides continuent d’être autorisés et utilisés massivement par les agriculteurs en Europe, comme l’a été l’amiante, pendant des décennies.”

Une odyssée sur trois ans

Après leur départ de Bruxelles, les dix cyclistes composant la caravane de base, à laquelle pourront s’ajouter des participants locaux, feront étape à Braives (28/09), Liège (29/09), Namur-Gembloux (30/09), Surice-Philippeville (01/10), Charleroi (02/10) et Mons (03/10).

Au programme des différentes étapes : goûter et spectacle de clowns, fanfare, témoignages de victimes de pesticides, buffets et tables partagées bios, mais aussi des tables rondes et conférences avec des agriculteurs, des spécialistes et des responsables politiques. En outre, plusieurs demandes politiques ont été formulées pour la Belgique. Parmi celles-ci, une sortie des pesticides contenant des PFAS dès 2026, la mise en place d’un plan stratégique pour une alimentation biologique dans toutes les collectivités publiques fréquentées par les personnes vulnérables et l’accompagnement des agriculteurs pour atteindre l’objectif du plan Bio de 30% de surface agricole utile en agriculture bio en 2030. Cette odyssée à travers l’Europe s’étendra sur trois années et se poursuivra en France en octobre.

