Un début de semaine sous des températures de plus en plus chaudes

Le temps sera chaud aujourd’hui, avec un ciel bien ensoleillé. Les températures gagneront quelques degrés et atteindront 30°C en fin d’après-midi à Bruxelles, selon les prévisions de l’IRM. Demain mardi, 34°C sont attendus.

Le temps sera chaud ce lundi, avec un ciel bien ensoleillé. Les températures gagneront quelques degrés et atteindront 25 ou 26°C en haute Ardenne et en bord de mer, et 29 ou 30°C dans la plupart des régions en Flandre et dans le centre du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement faible d’est. Le long du littoral, une brise modérée de nord à nord-est se lèvera l’après-midi.

La nuit prochaine sera calme et douce avec un ciel étoilé. Les minima varieront entre localement 13°C en Ardenne et 18°C dans les grands centres urbains. Le vent sera généralement faible d’est.

Mardi, le temps sera très chaud avec un ciel toujours bien ensoleillé. La chaleur s’accentuera encore avec des maxima de 28°C en bord de mer et en haute Ardenne à 33 ou 34°C en Flandre et sur le centre du pays. Le vent sera faible d’est ou de direction variable.

Mercredi, le ciel restera ensoleillé avec une chaleur parfois étouffante. Les maxima varieront entre 27 et 33°C. L’atmosphère deviendra plus instable et quelques ondées orageuses pourront remonter de la France en fin de journée et la nuit suivante. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable.

Jeudi, l’atmosphère sera chaude et instable. La nébulosité sera variable à parfois assez abondante et quelques pluies ou averses orageuses se produiront encore par endroits. Elles se décaleront vers l’est en cours de journée et les éclaircies reviendront par le littoral. Les dernières averses quitteront le pays par l’Ardenne en soirée. Vendredi, le temps redeviendra estival avec assez bien de soleil.

