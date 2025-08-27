Un cycliste percuté à Evere par un car scolaire transportant des élèves: il a été transporté à l’hôpital

Un cycliste de 30 ans a été percuté mardi matin par un car scolaire à Evere. Blessé mais hors de danger, il a été hospitalisé. Aucun des enfants présents dans le bus n’a été blessé.

Un accident s’est produit ce matin à Evere, au rond-point situé entre l’avenue des Anciens Combattants et l’avenue des Loisirs. Selon les informations de Bruzz et de la DH, vers 10h45, un cycliste de 30 ans a été percuté par un car scolaire qui transportait des élèves à la piscine d’Evere.

Le cycliste, coincé, a dû être désincarcéré par les pompiers et a été transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Le chauffeur du bus, en état de choc, a aussi été transporté à l’hôpital.

Aucun des enfants présents dans le bus n’a été blessé, mais ils ont été pris en charge psychologiquement. Une quinzaine d’élèves de quatrième primaire de l’école communale Clair-Vivre Centre se trouvaient à bord de ce car. Après avoir suivi leurs cours cours de natation, les élèves ont pu regagner leur école.

M.D. – Photo : Belga Image (Image d’illustration)