Un cycliste grièvement blessé dans un accident à Ixelles
Un cycliste a été grièvement blessé mercredi dans un accident de la circulation survenu à Ixelles, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.
L’accident s’est produit au carrefour de la chaussée de Wavre et de la rue Gray. Selon les premières informations, le cycliste a été percuté par un camion. Les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore établies. Les services de secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge la victime. Son état de santé reste toutefois incertain à ce stade.
Belga