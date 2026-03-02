Un cycliste grièvement blessé à Bruxelles est hors de danger

Le cycliste grièvement blessé dimanche matin lors d’un accident de la circulation au centre de Bruxelles n’est plus en danger. L’information a été confirmée lundi par la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

L’accident s’est produit vers 9h50 au carrefour formé par le boulevard de Nieuport et la rue Locquenghien. Une collision est survenue entre une voiture et un cycliste, pour des raisons qui restent à déterminer. Les services de secours sont rapidement intervenus sur place et ont pris en charge la victime, qui a été transportée à l’hôpital dans un état critique.

► Lire aussi |Un cycliste “dans un état critique” après un accident avec un automobiliste le long du canal

“Ses jours ne sont désormais plus en danger. Son état s’est stabilisé après son admission”, précise la police.

La circulation a été temporairement déviée dans le secteur le temps des constatations effectuées par les services de police. Le trafic a ensuite pu reprendre normalement.

Les circonstances exactes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête.

Belga