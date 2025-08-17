Passer la navigation
Un bateau en bois atteint par les flammes au quai des Péniches

Un incendie a ravagé une embarcation samedi soir au quai des Péniches à Bruxelles, signalent les pompiers bruxellois. Le bateau, en bois, a pris feu pour une raison encore inconnue. L’incendie a rapidement été maitrisé. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’embarcation est bien reconnaissable: il s’agit du bateau à moteur en bois spécialement conçu pour transporter vers la capitale les fruits et légumes du Pajottenland, sur le canal Bruxelles-Charleroi. Il s’agit du résultat d’un projet expérimental, porté par un producteur avec un collectif d’artistes baptisé Futurefarmers.

Le bateau avait commencé ses trajets il y a moins d’un an pour acheminer les produits d’une douzaine de fermes situées en périphérie de Bruxelles.

Belga – Image : pompiers de Bruxelles

17 août 2025 - 11h10
Modifié le 17 août 2025 - 11h10
 

