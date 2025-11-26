Trois jours de grève nationale : davantage de trains que lors des jours précédents sur le rail
Le service ferroviaire adapté en raison de la grève fonctionne comme prévu mercredi, rapporte Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB.
Trois trains IC sur cinq et deux trains régionaux (L et S) sur cinq circulent ce mercredi. L’impact de la grève s’était révélé plus important lundi et mardi, avec seulement la moitié des trains IC et un tiers des trains L et S disponibles.
La société ferroviaire invite les voyageurs à consulter le planificateur de voyage.
Belga – Image d’illustration