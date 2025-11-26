Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Trois jours de grève nationale : davantage de trains que lors des jours précédents sur le rail

Le service ferroviaire adapté en raison de la grève fonctionne comme prévu mercredi, rapporte Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB.

Trois trains IC sur cinq et deux trains régionaux (L et S) sur cinq circulent ce mercredi. L’impact de la grève s’était révélé plus important lundi et mardi, avec seulement la moitié des trains IC et un tiers des trains L et S disponibles.
La société ferroviaire invite les voyageurs à consulter le planificateur de voyage.

Belga – Image d’illustration 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales