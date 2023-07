Transparencia jugé coupable d’injure et de diffamation contre la commune de Woluwe-Saint-Pierre

Claude Archer et Patrick Installé étaient poursuivis pour une publication sur la page Facebook de Transparencia.

L’association Transparencia, en les personnes de son fondateur Claude Archer et du gestionnaire de son site internet Patrick Installé, a été condamnée le 12 juillet par le tribunal de première instance de Bruxelles pour propos injurieux et calomnieux à l’encontre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et plusieurs de ses représentants, rapporte la commune mardi.

Messieurs Archer et Installé étaient poursuivis pour la publication, le 11 juin 2022 sur la page Facebook de l’association, d’accusations d’abus de pouvoir à l’encontre du bourgmestre Benoît Cerexhe, qualifiant notamment ce dernier de “baron autocrate”.

Le message visait également la Première échevine Caroline Lhoir, accusant celle-ci de soutenir le premier. Le message évoquait encore un “tabassage” de M. Archer par la police, des “faux” communiqués de presse et PV de police et une volonté du bourgmestre de cacher “l’état désastreux des écoles de sa commune“. Ceci sans fournir de preuves pour étayer ces propos.

Condamnés à supprimer la publication et publier le jugement

La commune de Woluwe-Saint-Pierre avait alors introduit une action en responsabilité civile contre MM. Archer et Installé, estimant ces propos diffamatoires et portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la Commune et de ses représentants.

Ce que le tribunal a fini par confirmer mercredi, considérant qu’une telle remise en cause de l’intégrité des représentants de la Commune portait en outre atteinte à la confiance du citoyen dans les instances démocratiques locales.

Les défendeurs ont ainsi été condamnés à supprimer la publication incriminée et à afficher, sur la page Facebook de l’association et sur son site web, une copie du jugement les condamnant, sous peine d’astreintes de 10.000 euros par jour de retard.

Belga