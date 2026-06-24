L’ex-journaliste de la RTBF Thomas Rorive acquitté de viol mais condamné pour atteinte à l’intégrité sexuelle

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné, mercredi, Thomas Rorive à une peine de trois ans de prison avec un sursis de cinq ans pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur deux victimes, le 13 janvier 2021 et le 22 octobre 2021. La prévention de voyeurisme par enregistrement a également été retenue.

Concernant les faits du 13 janvier 2021, le tribunal correctionnel a estimé que Thomas Rorive avait bien pris la main de la plaignante pour la poser sur son sexe, en provoquant la surprise de la plaignante, ce qui constitue une atteinte à l’intégrité sexuelle. Le tribunal a donc acquitté l’ancien journaliste de la RTBF de la prévention de viol et a requalifié les faits.

La cour a également estimé que la prévention de voyeurisme par enregistrement était établie à cette date, le prévenu ayant filmé la plaignante sans son constamment pendant une relation sexuelle.

Concernant les faits du 22 octobre 2021, survenus lors d’une fête du personnel de la RTBF, le tribunal a estimé que Thomas Rorive était bien coupable d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur une ancienne collègue.

Le sursis simple n’est ni une absolution, ni un acquittement, a rappelé le juge mercredi, à la fin de la lecture du prononcé.

Belga