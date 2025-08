Surpopulation carcérale : plus de 280 détenus dorment à terre

Quelque 281 personnes dorment sur des matelas posés à terre dans les prisons belges, un chiffre record, selon les derniers chiffres de population pénitentiaire. Au total, 13.062 personnes sont détenues, pour une capacité théorique de 11.040.

Cette nouvelle suit l’adoption récente à la Chambre du projet de loi d’urgence de la ministre de la Justice Annelies Verlinden, qui vise justement à lutter à court terme contre la surpopulation carcérale. La ministre avait prévenu qu’il était difficile d’estimer les conséquences exactes de ce texte en termes de “gain” de places, mais espérait pouvoir résorber d’ici à fin 2026 la liste d’attente de personnes condamnées à des peines courtes (maximum 3 ans) mais dont l’exécution est suspendue par manque de place. Plus de 3.500 personnes seraient sur cette “liste”.

Vendredi, le quotidien Le Soir a dévoilé un autre pan des projets de la ministre, plus structurel: l’augmentation du nombre de places en prison, via des unités modulaires (des préfabriqués), le maintien de prisons censées fermer leurs portes (dont l’exemple emblématique est la prison de Saint-Gilles), et des augmentations de capacité, par exemple à Haren. Le fédéral poursuit par ailleurs sa politique d’ouverture de maisons de détention, qui a pris du retard. Il s’agit de lieux de détention à bien plus petite échelle, quelques dizaines de places par maison. Et il est déjà établi depuis des années (depuis le Masterplan prisons III, de 2016) que de nouvelles prisons doivent sortir de terre à Vresse-sur-Semois et Bourg-Leopold.

En tenant compte de tout cela, la ministre vise 1.105 places en plus d’ici fin 2027, et encore 932 supplémentaires sur les années 2028-29-30. Les détenus qui dorment actuellement à terre sont les plus nombreux à la prison d’Anvers, où ils sont 69.

Belga