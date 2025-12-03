Surpopulation carcérale : les consultations se poursuivent entre le syndicat socialiste et l’administration

La réunion entre le syndicat socialise CGSP/ACOD et le directeur général de l’administration pénitentiaire n’a pas abouti à un accord mardi. Les deux parties ont toutefois convenu de poursuivre les discussions, avec une nouvelle réunion sur les conditions de travail et les pistes d’amélioration vendredi.

Le syndicat indique que les débats restent complexes et que la prudence prime sur la rapidité des décisions. Il considère la poursuite des discussions comme un signe que l’employeur reste ouvert au dialogue.

Ces consultations font suite à une période de tensions croissantes. Le syndicat avait précédemment appelé à des actions et mis formellement en demeure la direction générale en raison de la surpopulation persistante, du nombre important de détenus dormant à même le sol et de l’impact de ces problèmes sur le personnel également.

Le syndicat souligne dans une lettre qu’une série de dispositions prévues dans la loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ne peuvent plus être respectées.

Belga