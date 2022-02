Stéphanie Roberti doit-il rembourser le salaire perçu pendant plus d’un an alors qu’il était en congé maladie ?

Rembourser ou ne pas rembourser, les avis divergent sur la situation de Stéphane Roberti, ancien bourgmestre de Forest.

Stéphane Roberti (Ecolo) a continué de toucher ses 8500 euros par mois perçu alors qu’il était en incapacité de travail en raison d’un burn-out, depuis plus d’un an. Depuis janvier, il ne perçoit plus de revenu pour ce poste.

Pour le cabinet d’avocat Bourtembourg, spécialisé en droit public et administratif, l’ancien bourgmestre a bénéficié d’un traitement arriéré. Ainsi, pour le conseil juridique de la commune de Forest, Stéphane Roberti devrait rembourser ce qu’il a touché et bénéficier d’indemnités de maladie à la place.

Cependant, la tutelle régionale n’est pas du même avis. Elle explique que l’ancien bourgmestre de Forest avait droit à son traitement. Ces deux interprétations créent un flou juridique, pour Aurélie Tibbaut (docteure en Sciences Politiques et Sociale (ULB) : “si on ne peut pas trancher de position claire sur base de vide juridique qui existe, ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas envisageable que la commune doive supporter le paiement de deux traitements à deux bourgmestres“.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Marjorie Fellinger et Timothée Sempels