“Rien sans mon consentement” : le plan d’action contre les violences sexuelles de la Ville de Bruxelles

La Ville propose un plan de 77 mesures pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles. Il se base sur trois axes principaux : la prévention, l’action et le suivi.

Le plan d’action sera mise en place par la Ville en collaboration avec la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles et la Brussels by Night Federation. Concrètement, des mesures structurelles, d’accueil des victimes de mobilité sont prévues.

” L’objectif, c’est que toute personne qui se rend dans un lieu festif se sente en sécurité tant en dehors qu’au sein de l’établissement. Un sentiment de sécurité qui sera renforcé par la formation de près de 290 agents de police chaque année. Il est d’une importance capitale pour les victimes que la Ville ait cette approche globale afin de mettre un terme à ces violences inacceptables,” explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

► À lire aussi | #balancetonbar : 610.000 euros débloqués pour lutter contre le harcèlement sexuel

Dans les quartiers festifs de la capitale, les éclairages publics vont notamment être améliorés et de nouvelles caméras de surveillances installées. La mobilité, elle aussi, sera renforcée. Par exemple, en collaboration avec les Taxis bleus, un code spécial “safe taxi” sera élaboré. Il sera transmis directement soit au chauffeur de taxis, à l’opérateur du call center et via l’application. Lorsqu’une course est commandée, cela permettrait d’envoyer en priorité d’un taximan informé de la problématique et qui pourrait adopter les réflexes adéquats à la personne.

► À voir aussi | Cimetière d’Ixelles : 1300 personnes ont marché contre les violences sexuelles (29/11/2021)

Dans les boites de nuit, des “Safer Zones” vont être mises en place. Elles permettront d’accompagner celles et ceux dans un état d’ébriété avancé, en overdose ou intoxiqués. À noter aussi que la formation du personnel de ces établissements ainsi que de la police est prévu. Un marché public sera très prochainement lancé pour désigner une association chargée de la dispenser. Par ailleurs, la Ville entend déployer d’autres moyens concrets avec notamment 30% de places supplémentaires dans les CPVS ainsi que l’engagement d’un coordinateur spécifique pour le harcèlement et le harcèlement de nuit.

“Avec ces nouvelles mesures, nous entendons impliquer directement les acteurs de terrain du monde de la nuit”, précise Lydia Mutyebele, Échevin de l’Égalité des chances

Ma. Ar. – Photo : Belga/Juliette Bruynseels