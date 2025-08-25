Passer la navigation
Rentrée à la Brise à Watermael Boitsfort dans un tout nouveau bâtiment passif

C’est grâce à des subventions européennes que ce nouveau bâtiment existe. Budget total : plus de 10 millions d’euros.

En 1e secondaire, l’heure de la rentrée a sonné. A La Brise, à Watermael Boitsfort, élèves et professeurs investissent un tout nouveau bâtiment passif.

“On a des châssis triple vitrage, une isolation assez importante aussi en toiture comme en facade. On a mis l’accent sur tout ce qui est énergie renouvelable. Au niveau de la toiture on a de la toiture verte et on a couplé ça avec des panneaux photovoltaïques“, explique Catherine Lejeune, architecte pour la direction des infrastructures scolaires.

L’ancien bâtiment sera totalement détruit.

Un reportage de Adeline Bauwin – Nicolas Scheenaerts

25 août 2025 - 17h14
Modifié le 25 août 2025 - 19h43
 

