Réformer ou non notre système de pension ?

En France, la réforme des retraites mobilise la population. Du côté politique, la tension est de plus en plus présente. Mais ici, en Belgique, faut-il également une réforme des pensions ?

Dans la matinale de “Bonjour Bruxelles”, Alexia Bertrand, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs (Open VLD) estime qu’il faut une réforme. Selon elle, il faudrait allonger la durée de période réellement travaillée pour avoir droit à une pension complète. “Il va falloir plus de jours de travail effectif. Aujourd’hui, on peut partir en pension anticipée sans avoir pratiquement travaillé, parce qu’il y a des périodes assimilées. Ça veut dire que lorsqu’on est au chômage, ça va compter comme une année de pension. Je ne remets pas ça en question, ça n’est pas l’idée. La difficulté n’est pas dans le principe des périodes assimilées, elle est dans le fait qu’aujourd’hui les périodes assimilées peuvent représenter la plus grande partie de votre carrière par rapport à quelqu’un qui a travaillé“. En comparaison avec la France, pour Alexia Bertrand, le système belge est plus en danger que le système français.