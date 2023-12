Rajae Maouane tête de liste pour le fédéral, Zakia Khattabi à la Région

La co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane et le député fédéral Gilles Vanden Burre emmèneront ensemble la liste Ecolo-Groen à Bruxelles lors des élections fédérales du 9 juin prochain, communique samedi le parti écologiste à l’issue d’un congrès des militants bruxellois. Tinne Van der Straeten (Groen) rejoindra le duo, en 3e position. Zakia Khattabi, Alain Maron et Barbara Trachte emmèneront la liste ECOLO à la Région

Rajae Maouane et Gilles Vanden Burre entendent se mobiliser “autour d’un projet commun rassembleur pour accélérer la transition écologique et solidaire, pour un avenir plus vert et plus juste”. “Notre projet rassembleur pour une société apaisée est essentiel à l’heure où les extrêmes sont à nos portes“, a ainsi commenté l’actuelle co-présidente du parti. L’actuel chef de groupe Ecolo-Groen au parlement fédéral se dit lui “très heureux d’avoir reçu la confiance des militants (…) afin de rappeler nos priorités en lien avec la transition écologique, la justice sociale et la création d’emplois de qualité“. Gilles Vanden Burre est député fédéral depuis 2015.

Un trio à la Région

Zakia Khattabi, Alain Maron et Barbara Trachte emmèneront la liste Ecolo à Bruxelles lors des élections régionales du 9 juin prochain, a annoncé le parti écologiste, samedi , à l’issue d’un congrès de ses militants bruxellois. La première sera d’ailleurs candidate à la ministre-présidence.

“Trois ministres en exercice qui mettent leur force et leurs compétences au service du projet écologiste pour faire de Bruxelles une région plus verte et plus juste“, a souligné Ecolo, samedi, dans un communiqué. Zakia Khattabi, actuelle ministre fédérale du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, est candidate à la ministre-présidence bruxelloise. Elle s’est dite “très honorée” de la confiance qui lui est accordée tant par les militants que par l’équipe sortante; “très émue aussi“, ayant toujours évoqué Bruxelles comme son “seul héritage“.

Avec Belga, Photo : ECOLO