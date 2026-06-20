Quelque 150 cyclistes nus à Bruxelles pour la sécurité routière, le climat et la santé

La nudité se veut un acte symbolique destiné à rappeler la vulnérabilité des cyclistes dans le trafic urbain. Malgré les progrès récents des infrastructures bruxelloises, de nombreux “points noirs” dissuaderaient encore les citoyens d’opter pour la mobilité active, selon les participants.

Les organisateurs mettent également en avant le “body positivisme” et l’acceptation de soi, insistant sur le caractère collectif et dénué de connotation sexuelle de la démarche.

“Les réseaux sociaux sont une catastrophe pour la plupart des gens, qui ne se reconnaissent pas dans les personnes que l’on voit en permanence”, explique Jérôme, l’un des responsables du mouvement. “Voir des corps normaux, naturels, c’est très important.”



Cyclonudista rappelle que le transport, premier émetteur belge de gaz à effet de serre (23%), est le seul secteur où les émissions ont augmenté depuis 1990 (+33,5%), selon des chiffres de l’Agence Européenne pour l’Environnement. Aujourd’hui encore, 59% des Belges utilisent la voiture pour des trajets de moins de cinq kilomètres, soulignent les organisateurs.

Selon l’institut Vias, cité par les organisateurs, si un Belge sur cinq pédalait dix minutes de plus par jour, 210 décès prématurés seraient évités et près de 25.000 tonnes de CO2 économisées chaque année.

Partis vers 15h00 du quartier européen, les cyclistes ont rejoint le parc du Cinquantenaire et le rond-point Schuman, avant de gagner le centre-ville via la place Sainte-Catherine, le Manneken Pis et le Sablon. Un dernier arrêt était prévu place Poelaert avant le retour au point de départ.

Belga